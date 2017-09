Ενα μικρό πλακάτ στην εξέδρα τα εξηγούσε απλά, λιτά και κατανοητά. "Why stress??? We have Messi!" Και ο Αργεντινός σούπερ σταρ έσπευσε να επιβεβαιώσει την πεποίθηση των δύο φίλων της Μπαρτσελόνα. Ο ηγέτης της Μπάρτσα έκανε υπέροχα μικρά-μεγάλα πράγματα στο χορτάρι, έβαλε το 42ο χατ τρικ της καριέρας του (38 Μπάρτσα, 4 Αργεντινή) και οδήγησε τους Μπλαουγκράνα στο θριαμβευτικό -για τοπικό ντέρμπι- 5-0 επί της Εσπανιόλ και στο απόλυτο 3x3 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το ξεκίνημα πάντως για τον Λιονέλ Μέσι θα έπρεπε να ακυρωθεί. Στην κάθετη του Ράκιτιτς (26') ήταν ξεκάθαρα σε θέση οφσάιντ. Δεν καταλογίστηκε όμως και εκείνος κάνοντας μία ντρίμπλα, σκόραρε με δυνατό κοντινό. Στο 31' Μέσι-Ράκιτιτς έπαιξαν το 1-2, ο Κροάτης πλάσαρε, αλλά κινήθηκε από τον Πάου Λόπεθ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ωστόσο, ο Ζόρντι Αλμπα κέρδισε μία καραμπόλα, έστρωσε στον κοντό μάγο, που το έβαλε με προβολή.

Ο Πιάτι έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να βάλει την Εσπανιόλ στο ματς. Αρχικά με δοκάρι (43') και στη συνέχεια με τη λόμπα του (50') να περνάει ξυστά, για να εμφανιστεί και πάλι ο Μέσι (66'), ξανά από ασίστ του Ζόρντι Αλμπα, για να σκοράρει στην πρώτη επαφή. Γενικότερα σε όλο το παιχνίδι ο θρύλος της μπάλας έκανε όμορφες ενέργειες και μοίραζε κάθετες και παιχνίδι. Από κοντά σε απόδοση ο Ράκιτιτς, με τον Λουίς Σουάρες όμως στην επιστροφή από τον τραυματισμό να μην πατάει καλά στις φάσεις.

Στο 91' πάντως βρήκε το γκολ που τόσο αναζητούσε ο Ουρουγουανός. Και αυτό ήρθε από εξαιρετική ασίστ του Ντεμπελέ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή και ξεσήκωσε το κοινό. Πιο χαρούμενος απ' όλους ο Ερνέστο Βαλβέρδε που βλέπει την ομάδα του μόνη στην κορυφή, στο +4 ήδη από τη Ρεάλ και δίχως να έχει καν δεχτεί γκολ.

Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Ουμτιτί, Πικέ, Σεμέδο, Ζόρντι Αλμπα. Μπουσκέτς (73' Παουλίνιο), Ράκιτιτς, Ινιέστα (77' Αντρέ Γκόμες), Ντεουλοφέου (67' Ντεμπελέ), Μέσι, Λουίς Σουάρες

Εσπανιόλ (Κίκε Σάντσεθ Φλόρες): Πάου Λόπεθ, Ερμόσο, Ντιόπ, Νταβίδ Λόπεθ, Βίκτορ Σάντσεθ (58' Ναβάρο), Χάβι Φουέγο, Νταρντέρ (75' Ντιντάκ), Μπαπτιστάο, Πιάτι (58' Σέρχιο Γκαρθία), Ζεράρ.