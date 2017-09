Κατά Ευαγγέλου η ΑΕΛ

#ael #aelfc #larisa #larisafc Προβληματισμός στην ΑΕΛ για τον ορισμό του διαιτητού Ευαγγέλου στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά και τον ορισμό ως παρατηρητού του στενού φίλου του Θωμά Μητρόπουλου και παλαιού διαιτητού Αργολίδος κ. Μπέγκου. Ευχόμαστε να απολαύσουμε μια αντικειμενική διαιτησία και να διαψευστούν οι επιφυλάξεις μας, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το πέναλτι υπέρ του Καπού, το οποίο δεν έδωσε ο Ευαγγέλου, ενώ το σκορ ήταν 0-0 στο περσινό παιχνίδι με τον Πλατανιά στην Κρήτη, που τελικά χάσαμε με 3-2.

