Το κλάμα του Σύριου σπίκερ για την πρόκριση στα μπαράζ (vid)

Έπειτα από τόσες δυσκολίες, έναν πόλεμο που διατηρείται εδώ και έξι χρόνια και μοναδική διέξοδο το ποδόσφαιρο, ο Σύριος σπίκερ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του τη στιγμή που βίωνε και ο ίδιος και προσπαθούσε να μεταφέρει στο κοινό τα συναισθήματα και τις στιγμές της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Γεωργία – Ιταλία με 0% Γκανιότα*. *Το 0% γκανιότα αφορά την επιλογή ''Νικητής αγώνα'' πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια. (21+)

Λίγο μετά το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-2 απέναντι στο Ιράν και εξασφάλισε για τους Σύριους την παρουσία στα μπαράζ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, ακολούθησαν συγκλονιστικές στιγμές...

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

— Mohamed Osama (@_DrOsama) September 5, 2017