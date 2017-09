Ο ΠΑΣ Γιάννινα... διδάσκει ποδόσφαιρο σε 170 προσφυγόπουλα! (pic)

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ομάδα των Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έδωσε την ευκαιρία σε 170 προσφυγόπουλα να μάθουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου, αφού διοργάνωσε καμπ για να τους βοηθήσει να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα.

#HappeningNow #PASGIANNINA & #UNHCR organize #football workshops in #Ioannina for some 170 refugee children and youngsters #WithRefugees pic.twitter.com/boipGQz6L4

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) 28 Αυγούστου 2017