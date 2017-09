Ξέσπασε στον πανηγυρισμό του ο Κουτίνιο (vid)

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Λίβερπουλ ήθελε να μεταγραφεί στη Μπαρτσελόνα, όμως ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ δεν τον άφησε και απέρριπτε κάθε προσπάθεια των «μπλαουγκράνα» που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρουν τον ποδοσφαιριστή.

Τόσο, που κάποια στιγμή σκέφτονταν ότι ήταν ανούσιο και χάσιμο χρόνου λόγω της γενικότερης αδιάλλακτης στάσης της αγγλικής ομάδας.

Έτσι, ο Κουτίνιο, όταν σκόραρε στη νίκη (2-0) επί του Εκουαδόρ τα ξημερώματα της Παρασκευής, φάνηκε να ξεσπά...

Jesus may have turned water into wine, but #Coutinho 's back recovery has to be up there with the very best miracles going... #LFC #YNWA pic.twitter.com/gkc64mqNWM

— Samantha Quek (@SamanthaQuek) September 1, 2017