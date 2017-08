Η Γουότφορντ έδωσε στην Σπόρτινγκ Λισσαβώνας τρία εκατ. ευρώ και έκανε δικό τη τον Μάρβιν Ζέχελαρ. Ο 27χρονος Ολλανδός σέντερ μπακ υπέγραψε με το αγγλικό club για την επόμενη τετραετία.

