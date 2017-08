Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Καρνέζη! (pic)

Την εστία της Γουότφορντ θα υπερασπίζεται ο Ορέστης Καρνέζης τη φετινή σεζόν, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει το δανεισμό του.

Ο Μάρκο Σίλβα ήθελε έναν τερματοφύλακα και στο πρόσωπο του διεθνούς πορτιέρε βρήκε το κατάλληλο πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της Γουότφορντ:

«Η Γουότφορντ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Ορέστη Καρνέζη για μια χρονιά ως δανεικός από την Ουντινέζε.

Ο 32χρονος έχει πραγματοποιήσει 100 συμμετοχές για την Ουντινέζε από το 2013 όταν και υπέγραψε στον ιταλικό σύλλογο από τον Παναθηναϊκό».

| #watfordfc is delighted to announce the signing of goalkeeper Orestis Karnezis on a season-long loan.

➡️ https://t.co/dId32744GM pic.twitter.com/5dxrC1PCZV

— Watford FC (@WatfordFC) 31 Αυγούστου 2017