Ο Μέσι είδε πιτσιρικά να κλαίει και σταμάτησε για φωτογραφία! (pics & vid)

Ο πιτσιρικάς περίμενε την αποστολή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής έξω από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η «αλμπισελέστε».

Μόλις ο Μέσι πέρασε από το σημείο που βρισκόταν κι ο μικρός δεν κατάφερε να βγάλει φωτογραφία μαζί του, αφού δεν του επέτρεψαν οι άνδρες ασφαλείας, έβαλε τα κλάματα.

Αυτό, δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο από τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Έτσι, φώναξαν το παιδί κι εκείνο με χαρά πόζαρε δίπλα στο ίνδαλμά του, σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του...

Security doesn't let a small fan meet Messi. Leo sees &asks them to bring him and takes pics with him. pic.twitter.com/hT8wEOvBNk

— Leo Messi (@messi10stats) August 30, 2017