Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι πλέον ο Εμάνουελ Ινσούα. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν μέσω twitter την απόκτηση του Αργεντινού αριστερού μπακ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

9th addition to #Panathinaikos this season! Welcome @emanuel_insua pic.twitter.com/xSd7gFiA93

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) 23 Αυγούστου 2017