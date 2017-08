Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Η Βόλφσμπουργκ αγόρασε το καλοκαίρι για την άμυνά της τον Τζον Μπρουκς, αλλά εκείνος τραυματίστηκε σοβαρά. Ετσι κινήθηκε για άλλον παίκτη και πήρε δανεικό τον 23χρονο Μαρσέλ Τισεράν από την Ινγκολσταντ.

On loan addition to the defence: @TISSERAND32 has signed from FC Ingolstadt. Welcome, Marcel! pic.twitter.com/3S1e6jlRrT

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) August 22, 2017