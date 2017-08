Όλα ξεκίνησαν από ένα κλέψιμο. Δέκα πάσες ήταν αρκετές για να αναπτυχθεί η ομάδα από την περιοχή της και να φτάσει στην αντίπαλη με τον Ρέις Νέλσον να σημειώνει ένα πανέμορφο γκολ!

Αυτά που θα δείτε είναι τα «μωρά» της Άρσεναλ. Και με γκολ όπως αυτά, ναι, είναι και για φίλημα.

Great goal by @Arsenal U23s last night, finished by Reiss Nelson!

pic.twitter.com/gGgS3Ti9Od

— 101 Great Goals (@101greatgoals) August 22, 2017