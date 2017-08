Η μαγική γκολάρα του Νεϊμάρ! (vids)

Άνετη επικράτηση για την Παρί Σεν Ζερμέν, που είχε για ακόμα ένα ματς σε μεγάλα κέφια τον Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος, με το σκορ στο 5-2 αποφάσισε να προσφέρει λίγο περισσότερο θέαμα... Έτσι, πήρε την μπάλα στις καθυστερήσεις και ένα μαγικό τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 6-2.

Neymar's 2nd goal is the definition of beauty and world class. He really is a once in a generation player like Messi and Pelé. pic.twitter.com/XVNSIYQhk7

— (@BarcaDecree) August 20, 2017