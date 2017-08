Από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πενιαρόλ

Ο 24χρονος αμυντικός ήταν πέρσι δανεικός στην Αϊντράχτ Φρανκφούρτης με 11 εμφανίσεις. Ωστόσο το Μάιο εκδιώχθηκε από την ομάδα, μετά από μόλυνση που υπέστη από τατουάζ, το οποίο έκανε χωρίς την έγκριση της.

Ο Βαρέλα ήταν ο πρώτος παίκτης που πήρε ο Ντέιβιντ Μόγιες το 2013, όταν και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

The 24-year-old spent last season on loan at Eintracht Frankfurt, where he made 11 appearances.

He was suspended by the German club in May when he suffered an infection after getting a tattoo against orders.

Varela became the first player to sign under David Moyes' reign at Old Trafford, when he joined on a five-year deal in 2013.