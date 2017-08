Ο Βενγκέρ σε ρόλο... Ζορό και ο Μερτεσάκερ γίνεται στράικερ! (vid)

Ο Γερμανός αμυντικός και ο Αλσατός κόουτς της Άρσεναλ «κονταροχτυπήθηκαν» στις περίεργες και γρήγορες ερωταπαντήσεις, με τον Μερτεσάκερ σχεδόν να... ντρέπεται για μπροστά στον προπονητή του, αλλά με τους δυο τους να δημιουργούν ένα αρκετά ευχάριστο βίντεο.

Ο Βενγκέρ μάλλον έχει ονειρευτεί να παίξει τον Ζορό σε Χολιγουντιανή ταινία (προφανώς σε μικρότερη ηλικία), ενώ ο Μερτεσάκερ φαντάζει ιδανικός για έσχατη λύση στην επίθεση των «κανονιέρηδων»!

Δείτε το βίντεο :

What do guinea pigs & Brazil have in common? They're all answers to questions we gave @Arsenal's Per Mertesacker & Arsène Wenger pic.twitter.com/RRuCSoAxWB

