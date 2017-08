Έσπασε τα ταμεία η Γουότφορντ, προκειμένου να κάνει δικό της τον Αντρέ Γκρέι. Ο 26χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022, ενώ η Μπέρνλι θα βάλει στα ταμεία της 18,5 εκατ. λίρες. Στην... κούρσα, μάλιστα, για το ποιος θα κάνει την καλύτερη και πιο ξεχωριστή ανακοίνωση η Γουότφορντ χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του Football Manager!

It's a grey day at #watfordfc. Perfect for a spot of @FootballManager... pic.twitter.com/okMzXRaZsN

— Watford FC (@WatfordFC) August 9, 2017