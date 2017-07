Ο Βενγκέρ τον περιμένει για προπόνηση και ο Αλέξις Σάντσες «παριστάνει» τον άρρωστο

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αρσέν Βενγκέρ είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι «περιμένω τον Αλέξις Σάντσες την Κυριακή για προπόνηση». Ο Χιλιανός όμως, που δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην προετοιμασία, επειδή είχε καλοκαιρινούς αγώνες με την Εθνική για το Κύπελλο Συνομοσπονδιών, έκανε κάτι απρόβλεπτο που άνοιξε ακόμα περισσότερο την κουβέντα για την αποχώρησή του και πρέπει να έχει ξάνει έξαλλο τον προπονητή του.



«Θα έρθει για προπόνηση; Τι ώρα;»



Ο 28χρονος επιθετικός έσπευσε να ανεβάσει στο Instagram φωτογραφία, στην οποία συνοφρυωμένος και αγκαλιά με το σκύλο του εξηγεί ότι είναι άρρωστος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα μπορέσει να προπονηθεί την Κυριακή. Μπορεί βέβαια να είναι πραγματικά κρυωμένος, αλλά το timing και ο τρόπος που συνέβη, λογικά θα έχουν... αρρωστήσει και τον Βενγκέρ.

Will Alexis Sanchez return to Arsenal training on Sunday? He's feeling 'sick' at the moment https://t.co/oNz8sLxdij

— Telegraph Football (@TeleFootball) July 28, 2017