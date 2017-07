Μονακό: «Καμία συμφωνία με Ρεάλ για Μπαπέ»

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Η «Marca» ανέβασε ως αποκλειστικό τη συμφωνία της Ρεάλ με την Μονακό για την μετακίνηση του Κιλιάν Μπαπέ, ώστε να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών, αλλά το «Skysports» έσπευσε να επικοινωνήσει με την Μονακό και από το Πριγκιπάτο ξεκαθάρισαν ότι δεν γνωρίζουν να έχουν συναινέσει σε κάτι τέτοιο. Τώρα ποια ακριβώς είναι η αλήθεια, θα φανεί λογικά στις επόμενες ώρες ή μέρες.

BREAKING::Monaco tell Sky Sports News they have not agreed a deal to sell Kylian Mbappe to Real Madrid for £160m pic.twitter.com/DMTgUQeuEL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 25, 2017