Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις στη Vistabet. Παίξε νόμιμα με προσφορά ημέρας στο Παρτιζάν – Ολυμπιακός (21+).

Ο Ισπανός τερματοφύλακας έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτιζάν.

«Καλή τύχη απόψε παιδιά!!! Μπορείτε να τα καταφέρετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Good luck today guys!!! You can do it pic.twitter.com/Du9wLXfkVo

— Roberto Jiménez (@roberto_rj16) July 25, 2017