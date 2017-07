Ο αγέλαστος Μίλνερ βρήκε τους... μάστορες του! (vid)

Εκπληκτικό είναι το κλίμα στην προετοιμασία της Λίβερπουλ. Οι παίκτες των «κόκκινων» περνούν ξένοιαστες στιγμές και το έδειξαν για άλλη μια φορά με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Μίλνερ.

Ο Άγγλος κατάφερε να κρατηθεί αρκετά λεπτά χωρίς να γελάσει σε παιχνίδι με τους συμπαίκτες του, όμως κάποιοι από αυτούς βρήκαν τον τρόπο να τον νικήσουν.

Οι κύριοι Ματίπ, Μινιολέ, Σαλάχ, Βαινάλντουμ και ο... χορευτής Στάριτζ είχαν τον τρόπο για να κάνουν τον συμπαίκτη τους να ξεκαρδιστεί.

Απολαύστε το video

In case you missed it... Here's Liverpool's players trying to make James Milner laugh

Brilliant pic.twitter.com/gsW1bfFV4b

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 24 Ιουλίου 2017