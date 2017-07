Το Δεκέμβριο το πρώτο clasico για το πρωτάθλημα!

Πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της La Liga για τη σεζόν που ξεκινάει στην Ισπανία σε περίπου ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 20/8

Στο Σαντιάγο Μπερναμπέου στις 20/12 θα παίξουν για πρώτη φορά φέτος Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στο «Καμπ Νου» το ματς θα γίνει στις 6/5. Μέχρι τα... Χριστούγεννα υπομονή!

Την πρώτη αγωνιστική οι Καταλανοί θα παίξουν στην έδρα τους με την Μπέτις, ενώ οι πρωταθλητές θα δοκιμαστούν στην έδρα της Λα Κορούνια.

Φυσικά, οι δυο τους θα παίξουν φιλικό στην Αμερική ενώ έχουν και το Super Cup Ισπανίας.

