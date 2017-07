Παίκτης της Σουόνσι δεν μπορεί να βγάλει τη φανέλα του! (vid)

Ο Τάμι Άμπραχαμ μάλλον θα πρέπει να κάνει πολλή παρέα με την Μάριο Μπαλοτέλι!

Μετά τη φιλική νίκη της Σουόνσι επί της Richmod Kickers, ο Τάμι Άμπραχαμ πήγε να ανταλλάξει φανέλα με έναν παίκτη, μιας κι αυτός σημείωσε το νικητήριο γκολ που έδωσε τη νίκη με 2-1 για τους «κύκνους».

Τη στιγμή όμως που πήγε να βγάλει τη φανέλα του, δεν μπορούσε με τίποτα να... βγάλει άκρη. Ετσι χρειάστηκε η βοήθεια του αντιπάλου του για να τα καταφέρει., Bit tight there, @tammyabraham?

Goals and initiation songs are no issue, but these new #Swans shirts... #StatesideJacks pic.twitter.com/3mLFCjVw3R

— Swansea City AFC(@SwansOfficial)July 20, 2017