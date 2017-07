«Μαγεύει» και στο πινγκ-πονγκ ο Μπαπέ! (vid)

Αποτελεί ένας από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς της Ευρώπης,, αυτό όμως δεν σημαίνει πως σκέφτεται μόνο το ποδόσφαιρο.

Ο λόγος για τον Κίλιαν Μπαπέ, ο οποίος δοκίμασε την τύχη του στο πινγκ-πονγκ και έδειξε πως θα μπορούσε να κάνει καριέρα και σε αυτό το άθλημα.

Ρωτήστε και τον συμπαίκτη του στη Μονακό, Αντρέα Ράτζι!

Kylian Mbappe getting a little bit too excited during a table tennis match with Monaco teammate Andrea Raggi pic.twitter.com/SGxZaR3tEE

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 18 Ιουλίου 2017