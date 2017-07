Ουάρντα: «Ετοιμος για τη νέα σεζόν» (pic)

Η λύση στο θέμα του Αμρ Ουάρντα είναι αρκετά δύσκολη για το Μίχελ και τον Στανόγεβιτς, ο Αιγύπτιος θεωρεί ότι πρέπει να μείνει στην ομάδα, όπως έγραψε το gazzetta.gr, και για τον Σέρβο προπονητή μπορεί να είναι μια λύση στα άκρα της μεσαίας γραμμής.

Τα πολλά εξωγηπεδικά παραπτώματα και το φούσκωμα του μυαλού από τους μάνατζέρ του έφεραν τον Ουάρντα ένα βήμα πριν από την έξοδο, ωστόσο τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει τις τελευταίες ώρες, με τον ίδιο να γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, «έτοιμος για τη νέα χρονιά», ανεβάζοντας μια φωτογραφία του μαζί με τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς.

Στην Ολλανδία ο Αιγύπτιος έκανε ατομικές προπονήσεις και δεν μπήκε καθόλου στα «διπλά» της ομάδας, προφανώς θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες αν έχει αλλάξει το κλίμα για αυτόν στα πέριξ της Τούμπας.

Ready for the new season ;) @PAOK_FC pic.twitter.com/OYp6wSWAIg

— Amr Warda (@AmrWarda10) 17 Ιουλίου 2017