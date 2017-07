Υπάρχει θέμα με Παρί και Νεϊμάρ

Οι μεγάλες ισπανικές ιστοσελίδες το είχαν πρώτο θέμα. Ο πατέρας του Νεϊμάρ θα ταξίδευε για το Παρίσι, ώστε να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Παρί. Η φημολογία τον θέλει να μην είναι ευχαριστημένος με κάποια πράγματα στην Μπαρτσελόνα και ενώ οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα του και να τον αποκτήσουν από την Μπαρτσελόνα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν 22 εκατ. ευρώ, μιας και οι Καταλανοί σε πρώτη φάση δεν σκοπεύουν να πουλήσουν.

Neymar's father will travel to Paris this week for a meeting with PSG President Nasser Al-Khelaïfi.https://t.co/MYIllFkjnD pic.twitter.com/dQ47MCD5C8

— AS English (@English_AS) July 17, 2017