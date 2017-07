Μένει Γιουβέντους ο Αλεξ Σάντρο

Η Τσέλσι μπορεί να του έδινε έξι εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά από τη στιγμή που η Γιουβέντους αρνήθηκε την πώλησή του, ο Αλεξ Σάντρο το μόνο που μπορούσε να κάνει, ήταν να πάρει αύξηση στο Τορίνο. Αυτό αναμένεται να συμβεί, καθώς θα ανανεώσει και από τα 2,8 εκατ. ο Βραζιλιάνος μεσοαμυντικός θα φτάσει στα τέσσερα εκατ. ανά σεζόν και θα υπογράψει.

Alex Sandro is going to extend his contract with Juventus increasing from €2,8M season to €4M+add ons (closer to €6M offered by Chelsea)

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 15, 2017