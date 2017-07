ΠΑΟΚ: «Όλοι στο πλευρό του Νούρι» (pic)

Ο «δικέφαλος του βορρά» αντιμετωπίζει απόψε τον σύλλογο του Άμστερνταμ, ο οποίος βιώνει δύσκολες μέρες έπειτα από την διάγνωση για το πολύ σοβαρό και μόνιμο πρόβλημα στον εγκέφαλο του Αμπντελάκ Νούρι, έπειτα από την κατάρρευσή του πριν από ακριβώς μια εβδομάδα στο φιλικό προετοιμασίας με τη Βέρντερ Βρέμης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε στα social media πως:

«Το σημερινό είναι ένα απλό φιλικό ματς. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο και όλοι μαζί στεκόμαστε στο πλευρό του Νούρι που δίνει τη μάχη του».

Today is just a friendly game. Human life is much bigger than football and we all support Nouri's fight #StayStrongAppie @AFCAjax #PAOK pic.twitter.com/5740LQqOkS

