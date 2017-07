Η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Γουίγκαν σε φιλική αναμέτρηση και ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν άργησε να βρει δίχτυα με τη φανέλα της. Ο Αιγύπτιος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη συνεργασία με τους Κουτίνιο και Φιρμίνο, μία τριάδα που αναμένεται να δούμε να συνδυάζεται ιδανικά για τους κόκκινους.

Coutinho to Firmino to Salah, we'll be seeing that alot this season. #LFC pic.twitter.com/WF9sUqMtMc

— Jay (@SilkySadio) July 14, 2017