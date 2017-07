Η Σεβίλλη έριξε στο... παζάρι τον Αντίλ Ραμί και ο αγοραστής είναι η Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί πλήρωσαν έξι εκατ. ευρώ για τον 31χρονο Γάλλο διεθνή σέντερ μπακ και τον έκαναν δικό τους για τέσσερα χρόνια, συνεχίζοντας τις σπουδαίες φετινές μεταγραφές.

| We are delighted to announce the signing of french international Adil Rami from @SevillaFC_ENG! #AdilEstOlympien pic.twitter.com/xdCi7s9myK

— Olympique Marseille (@OM_English) July 13, 2017