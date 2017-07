Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Βούκοβιτς

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάγκος Βούκοβιτς.

Το who is who του Γιάγκος Βούκοβιτς:

Ο Γιάγκος Βούκοβιτς (1,95μ.) γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1988 στο Bačko Dobro Polje της Σερβίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα και από εκεί τη σεζόν 2006-2007 δόθηκε δανεικός στην FK Rad. Την αμέσως επόμενη σεζόν η FK Rad τον πρόσθεσε στο έμψυχο δυναμικό της με κανονική μεταγραφή. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην σερβική ομάδα και αμέσως ξεχώρισε.

Το 2009-2010 έκανε το βήμα παραπάνω στην καριέρα του με την PSV Eindhoven να τον εντοπίζει και τον κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ο ολλανδικός σύλλογος κινήθηκε για την απόκτησή του από την FK Rad (όπου και άνηκε κανονικά), τη σεζόν 2010-2011.

Μία σεζόν αργότερα (2011-2012) δόθηκε δανεικός στην Roda JC Kerkradef και στις31 Αυγούστου 2013 επέστρεψε στην χώρα του για χάρη της FK Vojvodina Novi Sad, η οποία τον απέκτησε από την PSV Eindhoven. Στις 7 Ιανουαρίου 2014 η Atiker Konyaspor τον ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό της, όπου και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος, έχοντας κατακτήσει μάλιστα και 1 Κύπελλο Τουρκίας. Πλέον, αποτελεί μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού!

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την ομάδα της Εθνικής Σερβίας, καθώς είναι βασικό στέλεχος των «Πλάβι» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Έχει αγωνιστεί, επίσης και στις μικρότερες εθνικές ομάδες της Σερβίας.