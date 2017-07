Το «ευχαριστώ» του Τασουλή σε Πανιώνιο

Όσα και να πω δε θα είναι αρκετά για να περιγράψω τα συναισθήματα μου τριών χρόνων βιωνοντας χαρές και λύπες τόσο έντονα όσο έντονα δεθηκα και με τη φανέλα αυτης της ομάδας Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πανιώνιο και στον κόσμο του που με αγκάλιασε, στους συμπαίκτες μου φυσικά και σε όλους όσους με βοήθησαν πραγματικά(ξέρουν αυτοί) γιατί χωρίς εσάς δε θα μου παρουσιαζοταν αυτή η ευκαιρία στη ζωή μου....

A post shared by Christos Tasoulis (@christos_tasoulis) on Jul 12, 2017 at 3:05pm PDT