Και με τη βούλα στην Γιουνάιτεντ ο Λουκάκου (pics)

Ηταν δεδομένο. Συμφωνία υπήρχε, ιατρικά είχε περάσει και τώρα ήρθε και η επίσημη παρουσίαση. Ο Ρομέλου Λουκάκου είναι και με τη βούλα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πλήρωσε στην Εβερτον 74 εκατ. λίρες και ο 24χρονος Βέλγος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο για πέντε χρόνια.

Ο Λουκάκου έχει ήδη προλάβει να σκοράρει 165 φορές σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και αυτά είναι περισσότερα απ' όσα είχαν βάλει στην ηλικία του οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λουίς Σουάρες, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Τιερί Ανρί και Αλαν Σίρερ.

