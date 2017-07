Μετά τον Εμενίκε ο Καρσελά αποτελεί την επόμενη πολύ δυνατή προσθήκη των Πειραιωτών και τυπικά πια.

Οι πληροφορίες μιλούν εδώ και μέρες για τριετές συμβόλαιο με απολαβές πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ειδικότερα η ανακοίνωση για τον Βελγομαροκινό άσο αναφέρει:

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Καρσελά!

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μεχντί Καρσελά.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΚΑΡΣΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ