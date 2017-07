Ο Σίλβα ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι και φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Όχι στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς μας έδειξε το νέο του look, έχοντας κουρέψει τα μαλλιά του.

Fresh look for the new season! pic.twitter.com/c95uWUCMgI

— David Silva (@21LVA) July 2, 2017