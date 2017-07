Χτυπάει Ζιρού η Εβερτον

Από τη στιγμή που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ρομέλου Λουκάκου θα μετακομίσει είτε προς την Τσέλσι, είτε προς την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Εβερον αναζητά έναν δυνατό φορ, για να τον αντικαταστήσει. Ο Ρόναλντ Κούμαν φέρεται σύμφωνα με τους «Times» να προκρίνει την περίπτωση του Ολιβιέ Ζιρού, κατι που θεωρητικά είναι εφικτό, ειδικά με την επικείμενη μεταγραφή του Αλεξάντρ Λακαζέτ στην Αρσεναλ. Μάλιστα το ποσό που αναφέρεται είναι μόλις 20 εκατ. λίρες, όχι πολλά, όχι και λίγα για 30χρονο παίκτη.

Everton want to sign the £20m-rated Giroud, reports @_pauljoyce https://t.co/G8m8Hm2DWD #EFC #AFC pic.twitter.com/4MjZE1OI3a

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2017