Ελεύθερος ο Τσέρτσι, επιμένουν για Ολυμπιακό!

Την Πέμπτη, η «As» παρουσίασε τον Αλέσιο Τσέρτσι ως ξεκάθαρο στόχο του Ολυμπιακού, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα ότι έχει στα χέρια του μία σημαντική πρόταση από τους πρωταθλητές Ελλάδας. Τώρα λοιπόν σε συνέχεια του δημοσιεύματος, έρχεται η είδηση ότι ο Ιταλός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο, παρά το ότι είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.

Οπότε, σε περίπτωση που υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό (οι Ισπανοί συνεχίζουν να κάνουν λόγο για κρούση) ο δρόμος έχει ανοίξει...

