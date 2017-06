Λεβέκ: Οι πρώτες ασπρόμαυρες εικόνες (vid)

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (19/6) στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Η συμφωνία ήταν δεδομένη και απέμεναν τα τυπικά για την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Εκεί, ενημερώθηκε για το πρόγραμμα της νέας του ομάδας, περιηγήθηκε στους χώρους του νέου ποδοσφαιρικού σπιτιού του, όπου θα «κατοικεί» για τα επόμενα τρία χρόνια και στη συνέχεια παρουσία του Λούμπος Μίχελ υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Dorian #Leveque actually signs his three years contract with #PAOK #welcome #transfers pic.twitter.com/GHgCresBsF

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 19 Ιουνίου 2017