Επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα ο Αμπιντάλ!

Στις 14/6 επισφραγίστηκε η επιστροφή του Αμπιντάλ στην Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος θα είναι πρεσβευτής της ομάδας σε διάφορα γεγονότα των Καταλανών για τα επόμενα χρόνια (δεν προσδιορίζεται το πόσο).

Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος που έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Ολυμπιακό, θα είναι μόνιμο μέλος των βετεράνων της ομάδας παγκοσμίως και θα έχει ρόλο σε κοινωνικές δραστηριότητες του συλλόγου και θα βοηθάει σε θέματα που αφορούν τις σχολές.

Great to welcome @EAbidalOfficial back to FC Barcelona as an official ambassador: https://t.co/TKTB5jP2ry pic.twitter.com/BFbIj5YUSm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2017