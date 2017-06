Μασούντ: «Αφήστε τις γυναίκες να μπαίνουν στα γήπεδα» (pics & vid)

Υπήρχε αφορμή. Και τι αφορμή! Η Εθνική του Ιράν εξασφάλισε την συμμετοχή της στην τελική φάση του Μουντιάλ της Ρωσίας δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ετσι όλη η ομάδα και φυσικά ο τεχνικός, Κάρλος Κεϊρόζ επισκέφτηκαν τον πρόεδρο της χώρας, Χασάν Ροχάνι.

Μετά τις... χαιρετούρες και τα συγχαρητήρια, ο αρχηγός της Εθνικής του Ιράν βγήκε μπροστά. Ο Μασούντ Σοτζέι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν για τα δικαιώματα των γυναικών στην χώρα του!

«Θα πρέπει να καθορίσουμε έναν "δρόμο" στον οποίο θα επιτρέπεται οι γυναίκες να μπορούν να μπουν στα γήπεδα στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Μασούντ στον Χασάν Ροχάνι. Αυτή η απαγόρευση ισχύει από το 1979 και με αυτήν την κίνηση ο Μασούντ σπάει ένα μεγάλο ταμπού στη χώρα του και με την ευκαιρία της πρόκρισης στο Μουντιάλ θέλησε να το επικοινωνήσει καλύτερα.

Είναι πολύ πιθανό μετά την κίνηση του Μασούντ να υπάρξει συνέχεια αν και δεν θα είναι εύκολο. Στην ίδια χώρα μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα ο Μοχσέν Φορουζάν (ποδοσφαιριστής) τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών μηνών γιατί η γυναίκα του φωτογραφήθηκε χωρίς μαντήλα.

Η κίνηση του Μασούντ έγινε θέμα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και πλέον περιμένουμε την αντίδραση από τον Ροχάνι.

Οπως και να 'χει ο Μασούντ έγινε εθνικός ήρωας και για την συγκεκριμένη κίνηση...

#TeamMelli met today with @HassanRouhani. Masoud Shojaei used the opportunity to ask for the removal of the stadium ban on women. pic.twitter.com/L6a7IkiTvy

— Persian Football (@FootballPersian) 14 Ιουνίου 2017