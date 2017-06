Θρήνος για Τιοτέ...

Ο 30χρονος άσος, υπέστη καρδιακό επειδόδιο στην προπόνηση της Bejing Enterprises, ομάδας δεύτερης κατηγορίας της Κίνας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τελικά έφυγε από τη ζωή. Ο πρώην άσος των Αντερλεχτ, Ρόντα, Τβέντε έφτιαξε το όνομά του στην Νιούκαστλ με την οποία έπαιξε σε 139 αγώνες και είχε ως highlight το γκολ κόντρα στην Αρσεναλ στη μυθική ανατροπή σε 4-4 από 0-4. Με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού αγωνίστηκε σε 52 αγώνες και πέτυχε ένα γκολ.

Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του παίκτη, Εμανουέλε Παλαντίνο. «Ο πελάτης μου, Σεΐκ Τιοτέ, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή αφού κατέρρευσε στην προπόνηση». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κλαμπ, είπε. «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω ότι ο Τιοτέ δυστυχώς έφυγε από τη ζωή αφού κατέρρευσε στην προπόνηση» «Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή και ζητάμε να σεβαστείτε τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας, αυτή τη δύσκολη ώρα».

Ανακοίνωση για το χαμό του παίκτη έβγαλε και η Νιούκαστλ: «Είμαστε συντετριμμένοι για την τραγική απώλεια του Σεΐκ Τιότε σε ηλικία μόλις 30 ετών. Οι σκέψεις όλων στην Νιούκαστλ είναι με την οικογένεια, του συμπαίκτες και όλους όσοι συνδέονται με τους συλλόγους που εκπροσώπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά η παλιά του ομάδα, καταλήγοντας: «Ο Σεΐκ εδραίωσε τη θέση του στην παράδοση της Νιούκαστλ με τη δραματική ισοφάριση στο 4-4 με την Άρσεναλ τον Φεβρουάριο του 2011».

Sadly, it has been confirmed that Cheick Tiote has died in China at the age of 30. RIP.

