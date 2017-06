Κατέρρευσε ο Τιοτέ...

Ο 31χρονος άσος, υπέστη καρδιακό επειδόδιο στην προπόνηση της Bejing Enterprises, ομάδας δεύτερης κατηγορίας της Κίνας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας τον θέλουν να έχει χάσει τη μάχη με τη ζωή. Ο πρώην άσος των Αντερλεχτ, Ρόντα, Τβέντε έφτιαξε το όνομά του στην Νιούκαστλ με την οποία έπαιξε σε 139 αγώνες και είχε ως highlight το γκολ κόντρα στην Αρσεναλ στη μυθική ανατροπή σε 4-4 από 0-4. Με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού αγωνίστηκε σε 52 αγώνες και πέτυχε ένα γκολ.

RIP Tiote, I'll just leave this here.... @NUFC pic.twitter.com/6U3Xd3GcEY

— Dominick (@DominickM7) June 5, 2017