Οι «πολίτες» και η χορηγός εταιρεία τους, εμπνεύστηκαν από την χρονιά που η ομάδα πανηγύρισε το τελευταίο της πρωτάθλημα πριν από αυτό του 2012.

Τότε που οι Κόλιν Μπελ, Φράνσις Λι και Μάικ Σάμερμπι είχαν ανεβάσει τη Σίτι στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Δείτε το βίντεο με το οποίο έγινε η παρουσίασή της εμφάνισης:

Create the Future.

Our new @nikefootball Vapor 2017/18 home kit. https://t.co/87vYtjjT35 #MCFC pic.twitter.com/KzmeGAKDfJ

— Manchester City (@ManCity) May 31, 2017