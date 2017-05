Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Ερνέστο Βαλβέρδε

Ηταν δεδομένο, αλλά πλέον είναι ανακοινωμένο με κάθε επισημότητα. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε θα είναι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα για την επόμενη διετία. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού υπέγραψε στους Καταλανούς και θα αντικαταστήσει τον Λουίς Ενρίκε. Ο Τσινγκούρι θα παρουσιαστεί από την διοίκηση την ερχόμενη Πέμπτη και θα ξεκινήσει το στήσιμο της επόμενης σεζόν.

«Ο Βαλβέρδε έχει την ικανότητα, την κρίση, τη γνώση και την εμπειρία. Ξέρει να δουλεύει σκληρά και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεθοδικά στις προπονήσεις. Επίσης, ξέρει να προωθεί τα ταλέντα και έχει γνώση του τρόπου της Μπάρτσα». Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του club, Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου υποδέχτηκε τον 53χρονο Βάσκο κόουτς.

Ο Βαλβέρδε έχει υπηρετήσει την ομάδα ως παίκτης για δύο σεζόν (1988-'90) και μάλιστα υπό τις οδηγίες του Γιόχαν Κρόιφ, αποτελώντας έναν ακόμα «απόστολο» των ποδοσφαιρικών ιδεών του Ιπτάμενου Ολλανδού. Η προπονητική πορεία του είναι γνωστή λόγω και του Ολυμπιακού, απ' όπου πέρασε δύο φορές (2008-'09, 2010-'12), έχοντας καθίσει στον πάγκο της αγαπημένης του Αθλέτικ Μπιλμπάο (2003-'05, 2013-'17), αλλά και σε εκείνους των Εσπανιόλ (2006-'08), Βιγιαρεάλ (2009-'10) και Βαλένθια (2012-'13). Με τις δύο τελευταίες είχε εξάμηνη παρουσία, ενώ με την Εσπανιόλ είχε φτάσει στον χαμένο από την Σεβίλλη τελικό του Κυπέλλου UEFA (2007).

Μαζί του ο Βαλβέρδε θα έχει όπως πάντα (και στον Ολυμπιακό) τον βοηθό του Γιον Ασπιάθου και τον γυμναστή Χοσέ Αντόνιο Ποθάνκο.

Ernesto Valverde is the new @FCBarcelona coach.

Welcome, Ernesto!#HolaValverde pic.twitter.com/XBjdEztHRe

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2017