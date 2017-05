Η Μπενφίκα κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο, κερδίζοντας την Γκιμαράες με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου, με τους Μήτρογλου και Σάμαρη να το πανηγυρίζουν με την ελληνική σημαία.

Perfect end to a magnificent season for @SLBenfica !League, Cup, Supertaca!Many thanks to our great fans for their support! #CarregaBenfica pic.twitter.com/zR5z2r0LX0

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) May 28, 2017