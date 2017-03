Όμπλακ: «Απλά... πεταγόμουν γρήγορα» (vid)

Ο πορτιέρο των «ροχιμπλάνκος» πραγματοποίησε τρομερή τριπλή απόκρουση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τετάρτης, στο δεύτερο παιχνίδι με τις «ασπιρίνες», κατά το οποίο η ομάδα του Σιμεόνε εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Λέγοντας «όχι» στην ίδια φάση στους Μπραντ και Βόλαντ (δύο φορές), ο Όμπλακ είχε να πει για τη στιγμή που τον έκανε... ήρωα της βραδιάς: «Δεν ξέρω και ούτε σκέφτηκα και πολλά... Απλά σηκωνόμουν και πεταγόμουν γρήγορα για να πιάσω τη μπάλα. Άλλες φορές με ένα σουτ καταλήγεις να μαζεύεις τη μπάλα από την εστία σου και άλλες φορές με τρία σουτ δεν καταφέρνει να σε κερδίσει ο αντίπαλος».

Ξαναδείτε τις τρομερές επεμβάσεις:

This is quite ridiculous from Oblak pic.twitter.com/wTrumGoeFz

— nestor (@nystyr) March 15, 2017