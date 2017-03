Κορυφαίος όλων ο Κασίγιας!

Ο Ίκερ Κασίγιας ξεκίνησε στο τέρμα της Πόρτο στην αναμέτρηση με την Γιουβέντους, φτάνοντας τις 175 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε τον Πάολο Μαλντίνι και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στη τρίτη θέση βρίσκεται ο Τσάβι (173), ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι Ζέεντορφ (163) και Ραούλ (161).

175 - Iker Casillas will be the player with the most appearances in European competitions, overtaking Paolo Maldini (174). Legendary. pic.twitter.com/1ODDymcSeZ

— OptaJose (@OptaJose) March 14, 2017