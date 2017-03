Θυμωμένοι με τις... χαρούλες Πογκμπά (vid)

Την Δευτέρα η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Τσέλσι στο Κύπελλο, αλλά το κοινό της ομάδας έχει ακόμα έναν λόγο πέραν του αγωνιστικού, να είναι ξενερωμένο με τον Πολ Πογκμπά, όπως φάνηκε στα σχόλιά τους στο Twitter. Πρόκειται για τα χαμόγελά του με τους Αντόνιο Κόντε, Ν'Γκολό Καντέ με τους οποίους έχει συνυπάρξει σε Γιουβέντους και Εθνική Γαλλίας.

Paul Poba absolutely devastated to be put out of the cup#MUFC pic.twitter.com/cjMzCfzH7y — Conán Doherty (@ConanDoherty) March 13, 2017

Pogba laughing and joking after the game just sums him up — Scott Chilcott (@ScottChilcott) March 13, 2017

Pogba spotted laughing with Conte and Kante after the match. Disappointing performances. Disappointing attitude. Disappointing player. #MUFC — Colm O Brien (@Colm17OB) March 14, 2017