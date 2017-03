Η Τσέλσι υποδέχθηκε την Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί των μπλε αποδοκίμασαν τον Μουρίνιο. Του φώναξαν λίγα μπινελίκια, τον είπαν «Ιούδα» και ο Πορτογάλος δεν άντεξε. Τους απάντησε, δείχνοντας σε πόσα πρωταθλήματα τους οδήγησε...

Mourinho responds to chants of "f**k off Mourinho" from the Chelsea fans with a reminder of how many titles he won at the club #mufc #CFC pic.twitter.com/wNeXoCBjKJ

— Sean Kearns (@SeanPaulKearns) March 13, 2017