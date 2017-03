Τελικά την πάτησε και δεν έχει καμία δικαιολογία!

Στο τελευταίο μου άρθρο πριν το ματς με τον Ηρακλή είχα επισημάνει τον κίνδυνο (http://www.gazzetta.gr/football/article/1057069/aytos-einai-o-megalyteros-kindynos-gia-ton-panathinaiko) να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Καυταντζόγλειο και να πάει με κακή ψυχολογία και γκρίνια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είχα γράψει, μεταξύ άλλων, ότι αν δεν υπάρχει 100% συγκέντρωση η ομάδα δεν θα κερδίσει. Και ότι θέλει ένα γρήγορο γκολ και μετά ένα δεύτερο για να πάρει τη νίκη Το 0-1 έγινε, το δεύτερο γκολ δεν ήρθε και ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Τελικά αυτά, που φοβόμουνα έγιναν και ο Παναθηναϊκός έπαθε ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή. Αυτό που δεν περίμενα είναι, ότι η ομάδα θα έχει τόσες καθαρές ευκαιρίες (έξι τον αριθμό), για να βάλει ένα ακόμα γκολ και να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ηρακλή, που ήταν χειρότερος από ότι τον περίμενα. Χαμένος ο Ηρακλής επιθετικά , έβαλε ένα γκολ από την ανοησία παικτών του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ανόητοι είναι και οι παίκτες του Παναθηναϊκού , που έχασαν τα γκολ και τώρα πλέον συζητάμε, για το αν η ομάδα θα μπει στα play off. Κάτι, που το φώναζα εδώ και καιρό και κάποιοι δεν πίστευαν , ότι θα υπάρξει αυτός ο κίνδυνος. Πλέον για να μπει η ομάδα στα play off θα πρέπει να κερδίσει όλα τα ματς στην Λεωφόρο και να μην χάσει τουλάχιστον το ένα από τα δύο εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός εκτός από τον Ολυμπιακό υποδέχεται τον Πανιώνιο, τον Ατρόμητο και την Λάρισα. Μόνο και μόνο που μιλάμε, αν θα μπει η ομάδα στα play off, καταλαβαίνετε για πόσο τραγική χρονιά μιλάμε.

Από την άλλη το γεγονός, ότι η ομάδα εκτός έδρας έχει 3 νίκες σε 13 παιχνίδια δείχνει, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Και βλέπουμε, ότι με εξαίρεση την Τρίπολη τα αποτελέσματα δεν ερχονται παρά το γεγονός, ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί , κάνει ευκαιρίες και δεν είναι αυτό το συνοθύλευμα, που βλέπαμε από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι πριν ενάμισι μήνα περίπου. Ο Ουζουνίδης κάνει μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει τη νοοτροπία, που έχει μπολιαστεί αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια και δεν είναι νοοτροπία μεγέθους ομάδας σαν τον Παναθηναϊκό. Δεν επιτρέπεται να είσαι ο Παναθηναϊκός να παίζεις με αυτό τον Ηρακλή χθες και να μην τον κερδίζεις. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.Δεν επιτρέπεται μετά το 1-1 να έχεις 18 λεπτά να βάλεις ένα δεύτερο γκολ και να πάρεις το ματς και να χάνεις μόνο μία ευκαιρία

Όπως και ήταν λάθος η ανακοίνωση, που έβγαλε η διοίκηση για τον Καλογερόπουλο. Τα ότι έβγαλε μία λάθος κάρτα στον Ζέκα, που χάνει ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια δεν σημαίνει, ότι επηρέασε το αποτέλεσμα. Και φυσικά δεν τον γουστάρω τον Καλογερόπουλο, που έχει κάνει τα μύρια όσα στο παρελθόν , αλλά για το 1-1 δεν μπορώ να του χρεώσω το παραμικρό. Και όταν σαν ομάδα διαμαρτύρεσαι χωρίς να έχεις δίκιο, τότε χάνεις το δίκιο σου, όταν οι διαιτητές αλλοιώνουν το αποτέλεσμα σε βάρος σου. Τόσο απλά….