Ντοναρούμα: «Πάντα στην Γιουβέντους τα πέναλτι» (vid)

Η Γιουβέντους επικράτησε της Μίλαν με 2-1 με γκολ-πέναλτι του Ντιμπάλα στο 97ο λεπτό με την απόφαση του διαιτητή του αγώνα Ντάβιντε Μάσα, να υποδείξει την εσχάτη των ποινών να προκαλεί την έκρηξη των «ροσονέρι».

Τον εκνευρισμό του δεν μπορούσε να κρύψει ούτε ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος την ώρα της αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο «συνελήφθη» από τον τηλεοπτικό φακό να τα χώνει στην Γιουβέντους.

«Δεν είναι δυνατόν. Πάντα σ' αυτούς», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του πορτιέρο της Μίλαν για την φάση του πέναλτι.

Donnarumma sums it up while heading out of the pitch

"Impossible, it is always them"pic.twitter.com/36hR5TPXld

