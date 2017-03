Κυνηγάει Μπαρτσελόνα η Γιούβε

Το Juventus Stadium είναι απόρθητο κάστρο για τους Μπιανκονέρι, οι οποίοι έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και σήμερα, με το 2-1 επί των Ροσονέρι, η Γιούβε μετράει 31 σερί νίκες εντός έδρας και κυνηγάει πλέον το απόλυτο ρεκόρ που ανήκει στην Μπαρτσελόνα με 39 νίκες (1958-60). Στην 3η θέση είναι η γαλλική Σεντ Ετιέν με 28 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες (1975-75).

